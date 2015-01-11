С 30 апреля 2022 года на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим - это дополнительные требования, устанавливаемые в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

В период его действия вводится ряд ограничений и требований:

- запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

- запрещается сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог;

- проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

- проводится мониторинг пожарной опасности и обнаружение ландшафтных (природных) пожаров на территориях муниципальных образований Челябинской области, а также организуется работа совместных патрульно-контрольных групп с участием специалистов муниципальных образований, сотрудников органов государственного пожарного надзора, правоохранительных органов, работников лесничеств;

- проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядке действий при возникновении пожара, о пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов пожарной безопасности, а также привлечению населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;

- принимаются дополнительные меры, препятствующие распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры);

- обеспечивается содержание в исправном состоянии естественных и искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного проезда и забора воды пожарными автомобилями.

В соответствии со статьей 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей;

-на юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50900/