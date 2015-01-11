Жительница Озерска стала жертвой мошенников при покупке детской коляски в социальной сети.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск с заявлением о мошенничестве обратилась 24-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в социальной сети решила приобрести детскую коляску.

Обсудив в личных сообщениях с администратором магазина условия доставки товара, потерпевшая выбрала подходящую модель и перевела на указанный счет денежные средства в сумме 8000 рублей. После совершения покупки женщина обнаружила, что ее заблокировали, администратор перестал выходить на связь, а коляска так и не была доставлена. Таким образом, озерчанка поняла, что ее обманули мошенники.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и внимательными при осуществлении покупок посредством сети Интернет! Во избежание мошеннических действий рекомендуется оплачивать товар после его получения. При этом способы доставки желательно выбирать такие, где предусмотрена возможность осмотреть заказываемый товар перед оплатой и убедиться в его соответствии заявленным характеристикам.