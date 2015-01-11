Озерский театр кукол «Золотой петушок» принял участие во Всероссийском конкурсе по поддержке молодой режиссуры и выиграл грант.

Претендентов было много, но лишь 17 участников стали финалистами. Финансовую поддержку на постановку спектаклей от Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» получат театры Санкт-Петербурга, Пензы, Томска, Элисты, Казани, Екатеринбурга («Коляда-театр»).

Основной девиз Фонда: «Сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности». Каждый проект, представленный на конкурс театрами России, прошел строгий отбор. Были определенные ограничения по возрасту и профессионализму режиссеров-участников. Конкурсная комиссия оценивала качество и актуальность завяленных спектаклей, формировала рейтинг. Важным было все: новизна, социальная значимость, уникальность, реалистичность бюджета. И, конечно, перспективы дальнейшего развития постановки.

В Озерском театре кукол режиссером Ксенией Павловой будет поставлен спектакль «История о маленьком дядечке» Барбру Линдгрен. Идея постановки возникла в процессе проведения творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов», в рамках программы «Территория культуры Росатома». В течение трех дней молодой режиссер из Санкт-Петербурга ставила с артистами театра эскиз, который вызвал большой интерес у актеров, зрителей и очень понравился критикам.

Сказка-притча об одиночестве и тепле живого общения подкупает актуальностью темы: внимание к ближнему, ценность дружбы и умение находить радость в каждом дне. Спектакль захватывает с первой минуты своей искренностью и правдивостью. Уже во время просмотра эскиза и после его обсуждения стало ясно – такой спектакль в репертуаре театра жизненно необходим, аналогов ему нет.

Поздравляем театр с победой и ждем премьеру!

Информация Озерского театра кукол «Золотой петушок».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51285/