Кинотеатры Челябинской области могут сократить время работы

Кинотеатры Южного Урала несут серьезные убытки. В связи с этим они могут кардинально пересмотреть режим работы в ближайшее время.

По приблизительным оценкам владельцев кинозалов, прибыль по сравнению с прошлым годом упала на 60 %, а если сопоставлять ее с данными доковидного 2019-го разница еще более радикальна — около 70 %.

ри этом в некоторых городах Челябинской области, как пишет агентство ТАСС, уже были вынуждены ввести коррективы в расписание работы. Эта ситуация вскоре может затронуть и столицу региона.

«Сейчас сокращается время работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал. В Челябинской области есть прецеденты закрытия одно- и двухзальных кинотеатров. Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск», — рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Отметим, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, к середине апреля в стране закрылись более 35 % кинотеатров, всего на сегодняшний продолжают работать более 3600 объектов по всей России.

https://www.cheltv.ru/mogut-sokratit-vremya-raboty/