Спасатели предупреждают: тополиный пух — источник пожара.

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

ежегодно в летнее время тополиный пух становится причиной возникновения пожаров в городе, поскольку он легко воспламеняется и горит с высокой скоростью и с выделением большого количества тепла. Скапливаясь у строений, складов, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах, тополиный пух служит хорошим топливом для огня.

Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, придерживайтесь простых правил:

· будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;

· воздерживайтесь от курения возле мест скопления пуха. Выбрасывайте окурок только в урну. Прежде чем выбросить его убедитесь, что он полностью потушен;

· пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Объясните им, что такая шалость может привести к серьёзным последствиям, и по закону материальный ущерб от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают родители;

· тщательно проводите подготовку к проведению сварочных и других огневых работ;

· откажитесь от применения пиротехнических изделий;

· не ставьте автомобиль в местах скопления пуха;

· жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий. (Для лучшего эффекта тополиный пух необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжелым, подметать).

ПОМНИТЕ! Соблюдение простых правил позволяет предотвратить пожар, который всегда легче предупредить, чем потушить.

В случае обнаружения возгорания немедленно звоните 112 или 101.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51422/