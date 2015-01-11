Хоккеисты челябинского «Трактора» начали подготовку к новому сезону.

Хоккеисты челябинского клуба «Трактор» вышли из отпуска, начав подготовку к сезону-2022/23. Спортсмены прошли традиционный медицинский осмотр перед началом учебно-тренировочных сборов.

Спортсменов осмотрели различные специалисты: терапевт, хирург, невролог, офтальмолог, кардиолог, отоларинголог, также игроки прошли исследования на спирографию и «любимую» велоэргометрию.

«Все хорошо, даже лучше, чем в том году. Будем сейчас готовиться к сезону. Я сам начал планомерно заниматься практически сразу после окончания прошлого сезона. Но посмотрим, сборы — это всегда тяжело, как бы ты ни готовился, все равно будет трудно. Все исследования привычны, не первый раз крутим велосипед, получаем нагрузку. Было углубленное обследование: глаза, внутренние органы — все посмотрели, все в норме. И слух, и зрение — все отлично»,

— рассказал капитан ХК «Трактор» Сергей Калинин.

Напомним, что хоккеисты в рамках подготовки к новому сезону КХЛ примут участие в Кубке губернатора Челябинской области (24—27 августа) и в Мемориале Ромазана в Магнитогорске (9—12 августа).

Участниками Кубка губернатора Челябинской области, помимо «Трактора», станут «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс» (Нур-Султан). В первый игровой день «черно-белые» сыграют с географическими соседями магнитогорским «Металлургом». Также южноуральские хоккеист проведут два товарищеских матча в Нижнем Новгороде, где сыграют против «Торпедо».

https://www.1obl.ru/news/sport/khokkeisty-chelyabinskogo-traktora-nachali-podgotovku-k-novomu-sezonu/