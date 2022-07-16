Дожди собьют удушающую жару на Южном Урале.

Дожди собьют удушающий зной в Челябинской области – на предстоящей неделе температура воздуха будет, в среднем, на пять градусов ниже, чем на прошлой, когда столбики термометров поднимались до 36-ти.

«Ослабление жары обусловит атмосферный фронт, который приблизился к Уральским горам с Европейской территории России. Температура воздуха в регионе будет днем 23-28, ночью – 12-17 градусов. Будет больше облачности и осадков. Возврата жаркой погоды в ближайшие 7-10 дней не предполагается», – говорится в сообщении Уральского УГМС.

Добавим, на территории Южного Урала сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

https://dostup1.ru/society/Dozhdi-sobyut-udushayuschuyu-zharu-na-Yuzhnom-Urale_151957.html