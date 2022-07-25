Появилась четвертая тропа «Егоза-Сугомак»!

Главная новость для тех, кто следит за проектом Экотропы "Егоза-Сугомак". Промаркирована четвертая тропа - "Три вершины".

Итого на сегодня 4 тропы готовы на 100%. Еще одна (до озера Сугомак) в процессе.

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Описание "Трёх вершин" ниже:

16 км пешком, в том числе с подъёмом в гору. Около 6,5 часов.

Перепад высот 250 метров.

Маршрут для начинающих и опытных пеших туристов. Требует физической подготовки, так как подразумевает подъём и спуск с трех вершин!

Маршрут рекомендован к прохождению в теплое время года.

Разработан и является визиткой карточкой туристического клуба Компас Урала! Активный отдых с семьей и друзьями

Начинается на территории ГЛК «Егоза», идет вверх до самой вершины Егозы, спускается вниз по хребту до Лысого холма, идет еще ниже до подножья Сугомака и снова поднимается вверх. После вершины Сугомака спускается по его северо-восточному склону к пещере и роднику «Марьины слёзы» и возвращается обратно к Егозе через узкоколейку и руины Динамитного завода.

Ориентир — стрелки и метки на деревьях красного цвета.

Можно проходить маршрут в обратном направлении от Сугомака к Егозе.

ВАЖНО! Выбрав маршрут, двигайтесь по стрелкам и меткам на деревьям того цвета, которым отмечен маршрут на карте (в данном случае КРАСНОГО). Не меняйте направление. В случае сомнений, лучше повернуть назад. Не отвлекайтесь на метки других проектов (разметка мото и вело трасс).

#егоза_сугомак