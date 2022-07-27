Сотрудники полиции Озерска на дому вручили паспорт гражданина Российской Федерации пожилому мужчине.

В отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратилась жительница г. Санкт-Петербург с заявлением по утере паспорта гражданина Российской Федерации ее 92-летним отцом Юрием Александровичем, который в силу возраста не может самостоятельно подать заявление.

Сотрудники полиции в кротчайшие сроки провели необходимую работу для восстановления документа. Учитывая состояние здоровья и почетный возраст пенсионера, заместитель начальника отдела по вопросам миграции майор полиции Максим Мясников вручил документ непосредственно по месту проживания мужчины и пожелал Юрию Александровичу долголетия и крепкого здоровья.

Со своей стороны заявительница и ее отец поблагодарили сотрудников полиции за внимательное отношение к пожилым людям и добросовестное исполнение служебных обязанностей.