Статистика по ФГБУЗ КБ №71 с 18 по 31 июля 2022 года.

В период с 18 по 31 июля 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За вторую половину июля бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 625 раз, из них 16 – ложные. В поселках Новогорный – 47 вызовов (2 – ложных), Метлино – 34. Причины вызовов были различные.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи было доставлено 66 человек, самостоятельно обратились 304 гражданина. 71% случаев составляют различные травмы.

Всего 2 человека зарегистрировано с укусами клещей, что говорит о резком снижении их активности. Но возросло количество обращений с укусами животных (как домашних, так и диких). За июль – 22 укушенных. Что превышает средний ежемесячный показатель в 3 раза.

356 взрослых больных и 83 ребенка были госпитализированы в различные стационарные отделения Клинической больницы №71.

Было выполнено 56 хирургических операций.

В акушерском отделении было принято 17 родов.

Детская поликлиника приняла 585 вызовов по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностировано 393 случая ОРВИ. От укусов клещей пострадало 2 ребенка.

В call-центре городских поликлиник было принято 1386 обращений от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 130 случаев ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 14, Новогорный – 5.

Количество взрослого населения, обратившегося к врачу с укусами клещей за две прошедших недели, составляет: 12 человек - из Озерска, 5 – из п.Новогорный, в Метлино – нет.

Вакцинировано от ковида в Озерске 12 человек, ревакцинировано – 650. В поселке Новогорный ревакцинацию прошел 31 человек. В Метлино – также 31.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51822/