Афиша 23-28 августа!

Как прошло ваше лето? Все ли удалось, везде ли побывали, где хотели?

Встречаем золотую осень и последнюю летнюю афишу!

Озерск и его окрестности:

С 22 по 12 сентября конкурс от театра кукол "Золотой петушок"

В Озерском театре кукол "Золотой петушок" творческий конкурс "Музыкальный бурдон"!

Его участником может стать каждый человек, кто любит музыку. Не обязательно быть певцом или профессиональным музыкантом. Важно чувствовать сердцем, радоваться каждому дню, жить с музыкой в душе.

Видеоролик, на котором вы поете или ваш ребенок - это минута славы! Он будет размещен в группе театра кукол ВКонтакте. Его увидят тысячи участников сообщества, будут голосовать за вас в сети. Победит тот, кто наберёт больше всех лайков!

Он получит в подарок билеты в театр кукол на спектакли 2022 года.

График работы Лодочной станции!

Детский парк приглашает!

Вторник, 23 августа

20.00 Кинопоказы в Летнем театре Городского парка:

"Романс о влюбленных"

Вход свободный.

Среда, 24 августа

20.00 Кинопоказы в Летнем театре Городского парка:

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского "Глянец".

Вход свободный.

25 августа, четверг

18.00 Центральная городская библиотека.

"ФОТОСУШКА - 2022".

Что нужно?

Принести РАСПЕЧАТАННЫЕ фотографии, которые вы сможете развесить на веревках. На задней стороне фотографий необходимо написать свое имя, название работы и послание будущему владельцу.

Размер и количество снимков: не ограничены.

Призы лучшим работам!

20.00 Кинопоказы в Летнем театре Городского парка:

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского "Рай".

Вход свободный.

26 августа, пятница

20.00 Кинопоказы в Летнем театре Городского парка:

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".

Вход свободный.

Суббота, 27 августа

С 11 до 16:00 работает "Байк Парк Егоза"

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)

А также в любой день недели и любое время дня: возможность безгранично гулять пешком или кататься на велосипеде по склонам Егозы и тропам Егоза-Сугомак.

Возможна аренда:

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро). Да, теперь прокат работает каждый день!

12.00 Главная сцена в Городском парке

Вас ждет тренировка с действующими спортсменами клуба "Ударник", мастер классы по различным видам подготовки боксёра, конкурсы с призами!

Принять участие могут все желающие.

18.00 Центр культуры и досуга молодежи на Свердлова 42.

«Ночь кино» – ежегодное событие, посвященное кинематографу во всех его проявлениях. В этом году по всей стране пройдет показ трех самых значимых кинокартин 2021 и 2022 годов: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь. Область тьмы».

20.00 Кинопоказы в Летнем театре Городского парка:

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского "Грех".

Вход свободный.

28 августа, воскресенье

"Егоза Трейл"

Регистрация с 10 до 11.00, старт в 12.00.

"GAGARIN Sport & Fitness Озерск" и глк "Егоза" проведёт массовый забег на гору по трассе «Верблюд».

Нас ждёт небольшая дистанция - 1500 м, но довольно крутой подъем на высоту 607 м.

Каждый участник получит медаль финишера.

Категории участников (мужчины и женщины):

- 16-17 лет

- 18-35 лет

- 36 лет и старше

Стартовый взнос участника: 400 руб.

Работники ФГУП ПО «МАЯК» участвуют в забеге бесплатно.

20.00 Кинопоказы в Летнем театре Городского парка:

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского "Человек неунывающий".

Вход свободный.

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.