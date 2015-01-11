Городская библиотека приглашает на презентацию авторского поэтического сборника.

18 сентября в 15.00 в Выставочном зале Центральной городской библиотеки состоится презентация авторского поэтического сборника Алёны Ивановой «Двести десять граммов любви». Это издание, посвящённое родному городу, вышло в свет при поддержке ФГУП «ПО «Маяк» для библиотек Озёрского городского округа.

Алёна Иванова серьёзно занимается литературным творчеством с 1998 года. Лингвист, также получила музыкальное образование. Лауреат писательских форумов, победительница литературных конкурсов от городского до международного уровня. Участница Центра духовного возрождения МКУК «ЦБС».

В сборник «Двести десять граммов любви» вошли избранные стихотворения, которые на конкурсной основе и в результате редакторского отбора были опубликованы в российских и белорусских литературно-художественных журналах, в антологиях и коллективных сборниках. Также есть новинки. Творчество автора получило благоприятные отзывы сопредседателя правления Союза писателей России Скворцова Константина Васильевича и других специалистов.

Круг тем, раскрытых в сборнике, обширен: искусство, природа, любовь, взаимоотношения в обществе, гордость за родину, философские размышления, юмор. Главная мысль стихотворений – просьба о чуткости друг к другу и к окружающему миру.

В рамках презентации сборника, в свой день рождения, Алёна Иванова расскажет, откуда возникают яркие сюжеты, и поделится секретами создания стихотворений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52215/