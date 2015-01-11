Продолжается городская спартакиада ветеранов «Здоровье»: кросс, итоги.

16 сентября на стадионе «Труд» состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу. Женщины бежали дистанцию 500 метров, мужчины - 1000 метров. В данном, восьмом, виде Спартакиады участвовало порядка 50 ветеранов.
Женщины в возрастной группе 45-54 года:
1 место – Хасанова Гулия (Медик) – 2.27 (2 мин.27сек.)
2 место – Гречко Татьяна (Стрелец) – 2.34
3 место - Абрамова Светлана (Восход) – 2.43
Группа 55-59 лет
1 место – Китаева Светлана (Восход) – 2.38
2 место – Крившина Елена (Восход) – 3.37
Группа 60-69 лет
1 место – Иванова Лариса (Восход) – 2.21
2 место – Летягина Гульниса (Восход) – 2.32
3 место – Савельева Елена (Восход) – 2.35
Группа 70 и старше
1 место – Харина Ольга (Рябинушка) – 2.37
2 место Денисова Людмила (Чайка) – 3.19
3 место Крапивина Надежда (Огонёк) – 3.33
Мужчины в возрастной группе 50-64 года:
1 место – Батуев Александр (Авангард) – 3.41
2 место – Исмагилов Азамат (Союз) – 4.18
3 место – Мишин Анатолий (Спутник) – 4.29
Группа 65-69 лет
1 место – Соколов Сергей (Авангард) – 5.45
2 место – Савицкий Сергей (Союз) – 5.54
3 место – Зимин Леонид (Олимп) – 6.16
Группа 70-79 лет
1 место – Кальдин Михаил (Восход) - 4.42
2 место – Лысяков Николай (Чайка) – 5.28
3 место – Максимов Владимир (Союз) – 5.42
Группа 80 лет и старше
1 место – Усов Вячеслав (Рябинушка) – 8.03
2 место – Архипов Юрий (Союз) – 8.46
Судейский корпус: Кальдин Михаил, Корнеев Алексей, Исмагилова Анифа, Химичевы Павел и Екатерина, Умурзакова Лилия, Крившина Елена.
Всем участникам легкоатлетического кросса желаем здоровья и дальнейших спортивных успехов!
Информация и фото МБУ «Арена».