27-го сентября в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Челябинского ЦГМС: 27 сентября в большинстве районов Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега.
В отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.