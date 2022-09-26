27-го сентября в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий.

Злоумышленники звонили на сотовые телефоны потерпевшим и сообщали о близких людях, ставших виновниками ДТП, в результате которых есть пострадавшие. На их лечение и для решения иных вопросов, связанных с освобождением от ответственности, неизвестные требовали передать крупные суммы денег. Подробнее