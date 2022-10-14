По указаниям мошенников жительница Озерска перечислил на «безопасные» счета более 7 миллионов рублей.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница 1966 года рождения. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового отдела Центрального банка.

По его словам недобросовестные сотрудники кредитной организации, имея доступ к счетам, пытаются похитить накопленные денежные средства озерчанки.

Чтобы еще больше ввести в заблуждение, женщине позвонили якобы от имени правоохранительного ведомства, представившись действующим сотрудником, злоумышленник рекомендовал следовать всем указаниям представителя банка. Все это еще больше убедило потерпевшую в необходимости перевести свои деньги. Таким образом, озерчанка перечислила накопления, а также оформила несколько крупных кредитов на себя и на супруга, которые также перевела на «безопасные счета».

Общаясь в мессенждере, лже-сотрудник финансового отдела отправлял женщине фотографии документов о погашенной задолженности по кредитам, однако, в приложениях мобильных банков сумма долга не была закрыта. Засомневавшись, женщина самостоятельно позвонила в ведомство, где ей пояснили что она подверглась обману мошенников. Так ущерб потерпевшей составил 7 216 000 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Либо позвонить родным и близким, чтобы рассказать о поступившем по телефону необычном предложении и посоветоваться с ними.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к представителям финансово-кредитной организации, озвучьте свою проблему.

Полиция рекомендует гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.