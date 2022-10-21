Гидрометцентр предсказал Челябинской области холодный ноябрь.

На Южном Урале в ноябре отчетливо чувствуется приближение зимы. Средняя температура воздуха составляет -6-7°С. Но бывало и такое, что столбики термометров поднимались до 12-17°С и опускались до -42°С.

В начале месяца на севере области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров. Обычно это происходит к 13 ноября, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Иногда регион также накрывают сильные метели. Например, в 1997 году метель бушевала в Челябинске целые сутки. Видимость снизилась до 50 метров, что затрудняло движение на автодорогах. А 24-25 ноября 2004 года на Южном Урале 12 часов шел сильный снег с порывами ветра до 21 м/с, что также стало причиной пробок.

Изморозь и гололед в ноябре – частое явление. Так, 14-15 ноября 1972 года в Бредах обледенели провода, которые покрылись коркой диаметром в восемь сантиметров. А в 1989 году в поселке Октябрьский из-за отложений были зафиксированы многочисленные обрывы.

А еще в ноябре бывают туманы, обычно – до четырех дней.

Согласно прогнозу температурного режима на октябрь-март 2022/2023 гг. от Росгидромета, ноябрь в Челябинской области будет холоднее обычного. Средняя температура воздуха ожидается ниже нормы.

По данным сервиса gismeteo.ru, месяц в Челябинске начнется с плюсовых температур и дождей. Морозов пока синоптики не обещают. 1-6 ноября в городе будет 1-6°С, затем начнется понижение температуры до -2-3°С. Временами будет идти снег.

Стоит отметить, что прогноз погоды является предварительным и еще может измениться.

https://www.cheltv.ru/gidromettsentr-chelyabinsku-noyabr/