2022-10-26PKT07:05:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 26.10.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня среда 26 октября 2022 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +0° С • атмосферное давление 739 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 75 % • Ветер Северный 3 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения и отопления: К Маркса 13,17,19,23 с 9 до окончания Дзержинского 56-7п с 9 до 12 часов Дзержинского 53, К Маркса 2,4 с 9 до 13 часов Луначарского 23-5п с 9 до 14 часов Дзержинского 58 с 10 до 15 часов 2 В сетях электро-снабжения: К Маркса 25, Дзержинского 34 с 10 до окончания 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: К.Маркса 32 – 8,9п с 8.30 до 17 часов К Маркса 2-8,9п с 9 до 10 часов Дзержинского 56-7п, Луначарского 1 с 9 до 12 часов Луначарского 23-5,7п с 9 до 14 часов Дзержинского 58 с 10 до 15 часов Рекомендации по коронавирусной инфекции: 1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации граждан, приезжающих из неблагополучных по COVID-19 стран, должна осуществляться изоляция (самоизоляция, 14 дней) в изолированной квартире с исключением контакта с членами семьи или другими лицами. 2. При появлении первых симптомов заболевания, таких, как жар, кашель и затруднённое дыхание, оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы, массовых мероприятий и встреч с друзьями. 3. Избегать тесного контакта с больными людьми. 4. Ограничить посещения мест массового пребывания людей, где риск заразиться респираторными инфекциями увеличивается. 5. Следить за актуальной информацией о коронавирусной инфекции, об ограничительных мерах и мерах профилактики, рекомендуемых Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. 6. Соблюдать меры профилактики: используйте платок при кашле и чихании, часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд, если нет возможности помыть руки, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее 60% спирта, ежедневно проводите влажную уборку в квартире. 7. В случае заболевания члена семьи, изоляция его в отдельную комнату. Проведение там регулярного проветривания и влажную уборку с антисептиком. 8. Обеспечение заболевшего чистыми одноразовыми масками для лица, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других членов семьи. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 года № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа установлен: - с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 26 октября 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, на юге до умеренных, на крайнем юге до сильных, днем местами небольшой снег, на крайнем юге умеренный, в южных районах местами отложения мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица от снежного наката. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до минус 5°, при прояснении до минус 8°, днем от минус 2° до плюс 3°. НЯ: не прогнозируются ОЯ: не прогнозируются 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52663/ alebedeva 2022-10-26PKT07:05:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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