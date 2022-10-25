Сотрудниками полиции Озерска раскрыто два угона отечественных автомобилей.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило сообщение от местного жителя о том, что с неохраняемой стоянки возле жилых домов на улице Горная был угнан принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21310.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен нарушитель. Им оказался ранее неоднократно судимый за угоны, состоящий под административным надзором житель Озерска 1998 года рождения. Злоумышленник, в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, решил прокатиться по городу, приметив на неохраняемой стоянке «Ниву», завел двигатель путем соединения проводов. Однако далеко уехать ему не удалось, владелец машины услышал звук запуска двигателя, выбежал на улицу, но догнать угонщика не успел, злоумышленник, отъехав на несколько метров, бросил автомобиль на дороге и скрылся в неизвестном направлении.

Позднее сотрудниками полиции по отпечаткам пальцев установлена причастность молодого человека к совершению угона с неохраняемой стоянки во дворе домов по улице Октябрьской другого отечественного автомобиля ВАЗ-2107, который он пытался угнать за 20 минут до угона «Нивы», однако не смог запустить двигатель.

По данным фактам отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление иных эпизодов его противоправной деятельности.