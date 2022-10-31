В Озерске стартовал конкурс «Педагог года — 2022».

1 ноября участники муниципального этапа приступили к конкурсным состязаниям. Этот педагогический турнир профессионального мастерства считается визитной карточкой талантливых, творческих и неординарных педагогов.

- Ежегодно участие в конкурсе позволяет провести серьезный анализ собственной деятельности и ознакомиться с опытом лучших представителей детских садов и школ. Мероприятие мобилизует лучшие силы в нашей образовательной среде, у педагогов появляется стимул к развитию, – говорит о значении конкурса начальник Управления образования администрации округа Любовь Горбунова.

К конкурсантам предъявляется много требований, процедура проведения приближена к той, что ждет победителей на региональном этапе.

В этом году конкурс «Педагог года» пройдет по трем номинациям:

– «Педагог года в дошкольном образовании» (с 2 по 19 ноября для педагогов детских садов)

– «Учитель года» (с 8 по 18 ноября для педагогов школ)

– «Самый классный классный» (с 2 по 17 ноября для учителей школ, исполняющих функции классных руководителей)

Торжественное объявление результатов состоится 2 декабря в большом зале Дворца творчества детей и молодежи.

В ноябре на конкурсные площадки выйдут: педагоги детских садов № 1,10,15,26,27,43,58, «Родничок» (воспитатели, учителя – логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, старшие воспитатели), учителя – предметники школ № 23,24,36,38,41 (изо, английский язык, физическая культура, информатика, начальные классы), классные руководители школ № 25,32,39.

Конкурсные состязания пройдут на площадках детского сада №54, школ №24 и №30, лицея №39.

– Любой конкурс – это тревога, переживания. Мы желаем нашим участникам удачи! Они творческие и креативно мыслящие, инициативные и решительные, требовательные и очень ответственные, открыты для профессионального общения, – обратилась с напутственными словами к коллегам Любовь Горбунова.

Информация Управления образования администрации округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52718/