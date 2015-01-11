Вопросы, касающиеся осеннего призыва срочников, теперь можно задавать операторам службы 122.

Специалисты колл-центров прошли обучение и готовы консультировать граждан в круглосуточном режиме 7 дней в неделю.

Россияне смогут получить подробную информацию о ходе проведения осеннего призыва в Вооруженные силы РФ по номеру «горячей линии» 122 и на ресурсах «Объясняем.рф». Об этом 1 ноября на совещании, посвященном вопросам информирования граждан по частичной мобилизации, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Учитывая стабильную работу сервисов и окончание частичной мобилизации, о которой накануне сообщил Президент России, наша первоочередная задача – сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Прошу профильные ведомства и субъекты организовать активную работу по данному направлению», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Подготовка верифицированной информации об осеннем призыве стала необходимой мерой, чтобы исключить распространение в Интернет-пространстве фейков и лжи. Специалисты «горячей линии» 122 уже прошли обучение и готовы консультировать россиян в круглосуточном режиме. На данный момент операторам колл-центра передана информация по более чем 20 типовых вопросов, и эта работа будет продолжена.

С начала работы службы 122 по вопросам частичной мобилизации в Челябинской области на нее поступило уже 21 718 звонков. По словам заместителя директора по информационным технологиям и информационной безопасности Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Артема Староверова, в последние недели число обращений существенно сократилось.

«Если в самом начале наши операторы обрабатывали более тысячи звонков в сутки, то теперь число обращений сократилось примерно в три раза. К примеру, вчера на номер 122 позвонил 281 житель региона. В дневное время на линии работают около 50 операторов, ночью – до пяти человек. Вопросы поступают разные, но в основном люди спрашивают о том, как записаться в добровольцы и каковы критерии отбора подлежащих мобилизации граждан. Мы ожидаем, что уже с сегодняшнего дня начнут поступать вопросы и о срочной службе в Вооруженные силы РФ. Наши операторы владеют всей необходимой информацией», – прокомментировал Артем Староверов.

Добавим, 1 ноября в России начался осенний призыв граждан на военную службу. По информации Генштаба, срочники не будут направляться для прохождения службы в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, срочники не будут привлекаться к участию в специальной операции по защите Донбасса. К призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.

*Ссылка на источник http://government.ru/news/46945/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52737/