В Центральной городской библиотеке работает выставка-документ «В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя: улицы Ермолаева и Колыванова».

С 1 по 30 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки работает выставка-документ «В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя: улицы Ермолаева и Колыванова».

Выставка приурочена к Дню города: 9 ноября Озерску исполняется 77 лет. На ней представлены интересные библиотечные краеведческие материалы (книги, газетные публикации) и уникальные документы, подготовленные сотрудниками городского архива.

Известно ли вам, уважаемые горожане, что улицы Колыванова и Ермолаева первоначально были одной улицей – Дуговой. И только потом стали самостоятельными улицами с именами известных, заслуженных, почетных граждан Озерска.

Из книги Клепиковой Ю.Б. «Наш Озерск от А до Я»:

«Улица Ермолаева. Эта улица относится к району первой коттеджной застройки конца 40-х годов. На карте города линия улицы Ермолаева плавно изогнута. Отсюда ее первое название – Дуговая. Изначально улица Дуговая описывала полный оборот вокруг площади Курчатова (тогда – Центральной), включая в свой состав будущую улицу Колыванова. В 1947 году, с постройкой первой капитальной школы (нынешняя Станция юных техников), участок улицы от проспекта Ленина до улицы Парковой (Архипова) стал называться улицей Школьная». // Клепикова, Ю.Б. Улица Ермолаева / Ю.Б. Клепикова, Г.А. Чернецкая // Наш Озёрск от А до Я. – 2005. – С.50-54.

Николай Яковлевич Ермолаев, председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся (1969-1978 гг.). Это имя красной строкой вписано в историю Озерска.

Награжден орденами «Знак Почета» (1962), «Трудового Красного Знамени» (1971), медалями «За трудовую доблесть» (1966), «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Звание «Почетный гражданин г. Челябинска-65» присвоено Ермолаеву Николаю Яковлевичу за большие заслуги перед городом в области развития промышленности, строительства и городского хозяйства, активное участие в общественно-политической жизни, решением исполнительного комитета городского Совета народных депутатов № 304 от 06.09.1979 г. (посмертно).

Решением горисполкома № 317 от 18.09.1979 г., в целях увековечения памяти Н.Я. Ермолаева, улица Школьная переименована в улицу Ермолаева с установлением памятной доски.

В одном из коттеджей по Дуговой жил Павел Иванович Колыванов, кавалер ордена Ленина, шесть лет работавший газосварщиком-монтажником и 16 лет электросварщиком завода № 156 ПО «Маяк».

В 1969 году (в год его смерти) на фасаде дома по адресу пр. Ленина, 40, выходящем на улицу Колыванова, установили памятную доску с текстом: «Улица названа в честь Колыванова Павла Ивановича (1927-1969 гг.), рабочего, ветерана комбината».

Официально улица Дуговая была переименована в улицу Колыванова решением горисполкома № 80 от 15 марта 1973 года в честь 25-летия юбилея химкомбината «Маяк». Примечательно, что это единственная улица в городе, названная в честь простого рабочего». // Клепикова, Ю.Б. Улица Колыванова / Ю.Б. Клепикова, Г.А. Чернецкая // Наш Озёрск от А до Я. – 2005. – С.54-55.

Архивные документы – это живая история города, страницы трудовой славы людей, внесших большой вклад в становление Озерска и ФГУП «ПО «Маяк».

Посмотрите эти материалы, прикоснитесь к пульсу своего города, гордитесь им, таким значимым для истории атомной отрасли и России.

Выставка подготовлена сотрудниками читального зала МКУК «ЦБС» и МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа».

Информация МКУК «ЦБС».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52782/