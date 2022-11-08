Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.11.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 10 ноября 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: +2 ° С

• атмосферное давление 743 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 76 %

• ветер западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Свердлова 35,36,37,40 с 9 час до окончания работ

К.Маркса 2- 1,2п, К.Маркса 5, Семенова 14, Иртяшская 4, Дзержинского 59-5п, Гайдара 5,

Гайдара 22-8,9 п-ды с 9 до 13 часов

Дзержинского 58 с 9 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения

Семенова 2,4,21 с 10 до 16 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 32-1,2,3,4,9,10,11п-ды с 8.30ч до 17 часов

К.Маркса 2- 1,2п, К.Маркса 5, Семенова 14, Иртяшская 4, Дзержинского 59-5п, Гайдара 5,

Гайдара 22-8,9 п-ды с 9 до 13 часов

Дзержинского 58 с 9 до 14 часов

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

На водоемах округа начался ледостав. Обращаем ваше внимание на то, что осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7-10 см;

- безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более.

Убедительная просьба!

Не выходите на тонкий неокрепший лед!

Уважаемые родители!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!

Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!

Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112 с сотового телефона.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 10 ноября 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, днем местами небольшие осадки, в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных, в отдельных районах гололедные явления. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1° до минус 4°, на юге до минус 7°, днём от минус 1° до плюс 4°.

НЯ: не прогнозируются

ОЯ: не прогнозируются

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 187 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52804/