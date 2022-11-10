Между Челябинском и Екатеринбургом начал курсировать поезд «Орлан».

Гости из Челябинска, желающие провести время на "Егозе", могут добраться на нём на Кыштыма, а от туда на такси до самой горы!

-«Орлан» будет отправляться из Челябинска ежедневно в 06:50

-Поезд прибывает на вокзал Кыштыма в 08:10 и уже в 08:11 отправляет в Свердловскую область.

-Обратно - из Екатеринбурга в Челябинск, «Орлан» отправится в 18:07. В Кыштыме - минутная стоянка в 20:40. В 22:06 поезд прибудет в Челябинск.

На исследования Кыштыма и катание на Егозе у туристов будет 12 часов!

Туристы смогут не только посетить Егозу, но и прогуляться по исторической части города: Набережная, Белый дом и господский сад, храмы. Обязательно включите аудиогид от Сhel.Travel https://chel.travel/audio/kyshtym/ – узнаете много интересного!

Взрослый билет «туда-обратно» будет стоить 524 рубля.

С 11 ноября по 12 декабря действует пробный график движения. Затем его откорректируют и расписание будет действовать на 2023 год.

Информация предоставлена пресс-службой глк "Егоза".