Снегопады и сильный ветер ожидают жителей Челябинской области в выходные.

Предстоящие выходные, 12 и 13 ноября, в Челябинской области будут снежными, но теплыми. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Днем 12-го ноября столбики термометров покажут от +1 до +6°C. Облачно, в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, местами дождь. В отдельных районах осадки будут умеренными. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье, 13 ноября, в Челябинской области сохранятся облачная погода и мокрый снег. Местами обещают снегопады. Ночью столбики термометров опустятся до −3°C, днем установятся в пределах от −1 до +4°C. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/snegopady-i-silnyy-veter-ozhidayut-zhiteley-chelyabinskoy-oblasti-v-vykhodnye/