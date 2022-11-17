Птицы не смогли улететь на юг и будут зимовать в ДЭБЦ.

Сегодня птичник новой эко-фермы Детского эколого-биологического центра пополнился ещё двумя лебедями. Их так же, как и первого водоплавающего, в ДЭБЦ доставили муниципальные спасатели.

Как пояснила директор ДЭБЦ Наталья Косажевская, в настоящее время у них на попечении оказались трое пернатых:

– Все три птицы - так называемые, хлопунцы (хлопунец – это птенец, который не встал на крыло). После осмотра ветеринарными врачами выяснилось, что у всех трёх поломаны крылья. У первого лебедёнка застарелая травма левого крыла, у двух, которые поступили 18 ноября, травмированы правые крылья. Причины повреждений установить сложно, но даже в неволе эти грациозные белые птицы могут прожить 28-30 лет (в дикой природе они живут до 70 лет).

Сейчас птицы содержатся в одном вольере, питанием они обеспечены. Пока у них ещё серый окрас, но через год они должны превратиться в прекрасных белых лебедей с красными клювами. К сожалению, из-за травм они уже никогда не смогут жить в дикой природе.

Случаи, когда лебеди нуждаются в защите человека не единичны. История, аналогичная озерской, 18 ноября произошла в Карталинском районе. Местные жители в поселке Мичуринский долго наблюдали, как два лебедя не могут улететь с замерзающего озера. Бойцы ПСС вынесли лебедей на берег, а сотрудники охотинспекции отвезли их в приют, где разместили в теплых вольерах. Иногда лебеди остаются зимовать на Южном Урале. Это явление ученые называют «Снижение миграционного инстинкта». Причины очевидны – зимы с каждым годом становятся теплее, водоёмы не замерзают, и лебеди постоянно имеют доступ к пище. Если они благополучно существуют в дикой природе, их нельзя беспокоить: любые лишние движения в этот период изматывают птиц, приводят к быстрому истощению и порой даже к гибели. Если очень хочется помочь птицам пережить зиму, можно рассыпать рядом с открытым участком воды пропаренное зерно, тертые овощи или комбикорм для гусей. Другое дело - раненая или замерзающая на льду птица, в таком случае пернатому требуется помощь человека.

Наталья Косажевская уже оформила все необходимые документы в Министерстве экологии, которые подтверждают, что птицы на законных основаниях были переданы озерскому детскому учреждению дополнительного образования на ответственное хранение. Санитарные врачи осмотрели птенцов и разрешили содержать их в ДЭБЦ, где теперь эти прекрасные питомцы обрели свой новый дом.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52912/