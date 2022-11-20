В середине недели в Челябинской области ожидается аномальное похолодание.

На Южном Урале ожидается аномальное похолодание – со среды в Челябинской и соседней Курганской области температура опустится до минус 20-25 градусов ниже нуля.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам ожидаемая температура будет на 14-16 градусов ниже нормы. Такой же температурный фон будет в Омской, Новосибирской областях, юге Красноярского края, Хакасии и других регионы Западной Сибири и Урала. В некоторых из них морозы будут достигать 37 градусов.

«На прогностической карте аномалий синем цветом закрашиваются регионы, где очень холодно. Так вот юго-запад Сибири и Урал просто посинели от холода – на 14-16 градусов температура в этих регионах ниже нормы. В Челябинской, Курганской областях похолодает со среды до 20-25 градусов мороза. В Омской области также со среды температура будет понижаться до 30-32 градусов мороза, в Новосибирской области – до 29-31 градуса мороза, в Томской области – до 30-37 градусов мороза, даже в Алтайском крае с четверга – до 27-30 градусов мороза», – рассказал Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что самая низкая температура в ближайшие дни ожидается в Якутии и на Чукотке – минус 34-42 градуса и 40-44 градуса мороза соответственно.

https://dostup1.ru/society/V-seredine-nedeli-v-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-anomalnoe-poholodanie_156289.html