Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на Урале.

Оранжевый уровень опасности до 20 часов 26 ноября объявлен в четырех регионах Уральского федерального округа из-за аномальных морозов.

По классификации Гидрометцентра России это означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Как следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО, в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях «местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более».

МЧС рекомендует по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния либо взять с собой в дорогу теплые вещи, термос с чаем, заряженный телефон и буксировочный трос. Гражданам следует одеваться многослойно, в домах не перекаливать печи и не перегружать электросеть.

Синоптики говорят, что суровые морозы в Сибири и на Урале установились из-за распространения воздуха из арктических районов и преобладания антициклонального характера.

Между тем, предстоящей ночью в регионе ожидается минус 24-29, в низинах – до 34, на западе – до минус 18 градусов. Днем в субботу на 10 градусов выше. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от двух до семи метров в секунду.

Сильные морозы, по предварительным данным, продержатся до вторника.

https://dostup1.ru/society/Oranzhevyy-uroven-pogodnoy-opasnosti-obyavlen-na-Urale_156477.html