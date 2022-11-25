В Озерске осудят мужчину, укравшего 28 килограммов лома меди с предприятия.

В Озерске Челябинской области будут судить 27-летнего местного жителя, который украл с предприятия порядка 28 килограммов меди. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.

Известно, что мужчина, работая на предприятии по изготовлению металлических изделий, на протяжении нескольких дней складывал в свой шкаф в раздевалке лом медной проволоки, которую нельзя было использовать в технологическом процессе. Затем подозреваемый сложил ее в рюкзак и намеревался продать, однако был задержан силовиками на парковке предприятия.

«В ходе предварительного расследования задержанный признал свою вину и возместил ущерб предприятию в полном объеме»,

— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В настоящее время расследование дела завершено и вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-ozerske-osudyat-muzhchinu-ukravshego-28-kilogrammov-loma-medi-s-predpriyatiya/