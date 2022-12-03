Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 28.11.2022г. по 04.12.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 92 человека.

Для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам (особенно из групп риска) рекомендуется использовать маски в общественных местах и в транспорте, а также средства для дезинфекции рук.

Рекомендуем гражданам пройти ревакцинацию, а тем, кто не сделал прививку от COVID-19 – вакцинацию.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53064/