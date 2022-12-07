В конце года Землю ждут 12 возмущений магнитосферы.

Декабрь окажется крайне тяжелым месяцем для метеозависимых людей – их ожидают 12 возмущений магнитосферы.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, первый удар придется уже сегодня, 8 декабря. Землю накроет возмущение силой 4 балла.

Но самыми сложными будут последние дни уходящего года. С 22 декабря по 2 января ожидаются 11 возмущений магнитосферы подряд, причем в пяти случаях это будут магнитные бури.

Такие явления могут вызвать у метеозависимых людей недомогание, головные боли, слабость, апатию, скачки давления, раздражительность, бессонницу и другие неприятные ощущения, а также обострение хронических болезней.

В такие дни медики советуют хорошо выспаться, отказаться от приема тяжелой пищи, алкоголя и крепких напитков, исключить физические нагрузки. Включить в рацион больше витаминов, пить чистую воду и больше времени проводить на свежем воздухе. В случае резкого ухудшения самочувствия следует вызвать врача.

https://dostup1.ru/society/V-kontse-goda-Zemlyu-zhdut-12-vozmuscheniy-magnitosfery_156898.html