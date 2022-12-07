Озерскому Совету ветеранов исполнилось 50 лет.

8 декабря во дворце культуры «Маяк» состоялось праздничное мероприятие, посвященное полувековому юбилею самой многочисленной общественной организации Озерского городского округа.

Пятьдесят лет в округе работает организация, объединившая неравнодушных, целеустремленных людей, которые занимаются проблемами и судьбами ветеранов, защищают их права, ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

В начале вечера знамённая группа внесла на сцену флаги Российской Федерации и Озерского городского округа. Символично, что это почетное право было предоставлено ветеранам Анатолию Дружинину подполковнику запаса, участнику военных действий в Афганистане и Юрию Архипову заслуженному ветерану ФГУП «ПО «Маяк», заместителю председателя совета ветеранов радиохимического завода. В составе знамённой группы шли юноши-кадеты, учащиеся школы №25, подрастающее поколение жителей округа.

Главными героями торжества стали активисты ветеранского движения. Их пришли поздравить руководители органов местного самоуправления, представители градообразующего предприятия и ветеранских объединений Челябинской области, друзья и коллеги из соседних городов.

Первым к озерским ветеранам обратился глава округа Евгений Щербаков. Он начал своё приветственное слово с благодарности старшему поколению и первостроителям города, которые самоотверженно трудились, строили и развивали Озерск, каждый - на своём рабочем месте:

– Вы заложили крепкий фундамент и традиции, благодаря которым производственное объединение «Маяк» и город и в наши дни с честью выполняют важную государственную задачу по укреплению обороноспособности. Не случайно наш город называют атомным сердцем России.

Ветеранское объединение – это самая многочисленная общественная организация в Озерском городском округе. Вы все по-прежнему в строю, вы молоды душой. Я уверен, что и сегодня, куда бы Родина вас не позвала, с какими бы просьбами мы не обратились к вам, вы всегда выполните их безупречно.

Я рад, что сегодня мне выпала большая честь поприветствовать вас, поздравить с юбилеем вашей замечательной организации, с праздником!

Глава округа вручил свидетельства о занесении в Книгу почёта ветеранов Озерского городского округа «За вклад в развитие ветеранского движения» Марии Филиповне Жунтовой – ветерану ЮУС, заместителю председателя совета ветеранов ЮУС и Вере Петровне Сафроновой – ветерану детских дошкольных учреждений. Обе женщины являются активными участницами ветеранского движения на протяжении более тридцати лет.

Евгений Щербаков принял участие в награждении ветеранов благодарственными письмами администрации округа за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие ветеранского движения, реализацию социальной программы округа, направленной на улучшение качества жизни старшего поколения.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер вручил председателю Совета ветеранов Озерского городского округа Ивану Ивановичу Гашеву Благодарственное письмо Общественной палаты Челябинской области.

– Сердечно поздравляю вашу общественную организацию с 50-летием со дня образования, – обратился к собравшимся в зале Сергей Гергенрейдер. – Вы являетесь самой влиятельной общественной силой в округе. В составе ветеранского объединения люди удивительной легендарной судьбы, герои, орденоносцы, заслуженные работники всех отраслей. Вы - слава и гордость Озерского городского округа. В ваших рядах активные мужественные и целеустремлённые люди, которые своей работой доказали необходимость и важность этой общественной организации. Вы ведёте большую патриотическую работу с молодёжью. В этот день я желаю вам долгих лет жизни, здоровья, любви и уважения молодого поколения. Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней в кругу дорогих и близких людей. Мира вам и счастья, с праздником!

Важно отметить, что с 2010 года тридцать озерских ветеранов были удостоены премии законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание». В ходе торжественного вечера свидетельство и знак почёта «Общественное признание -2022» были вручены Андреевой Лидии Васильевне, заместителю председателя Совета ветеранов округа и Архипову Юрию Дмитриевичу, заслуженному ветерану ПО «Маяк», заместителю председателя Совета ветеранов радиохимического завода. Награды ветераны получили из рук Сергея Гергенрейдера. Далее для поощрения на сцену поднялись ветераны, отмеченные Благодарственными письмами Собрания депутатов за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие ветеранского движения.

Поздравить озерчан с юбилеем приехал первый заместитель председателя Челябинского областного Совета ветеранов Александр Дегтярь. Он подчеркнул, в Челябинской области проживают более одного миллиона ста тысяч ветеранов и работают 53 ветеранских организации:

– По поручению президиума Совета ветеранов и лично Анатолия Петровича Суркова, председателя, Почётного гражданина Челябинской области, разрешите вас поздравить со славным юбилеем. Я это поручение выполняю с большим удовольствием, поскольку много знаю о работе вашей организации. Сегодня в этом зале чувствуется, что ветераны в Озерске в большом почёте. Это очень радует.

Я желаю вам не терять силы, иметь активную жизненную позицию, постоянно двигаться вперёд, показывать пример мужества, упорства и чести молодому поколению. Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, новых интересных проектов и творческих сил.

За большой вклад в развитие ветеранского движения Озерского городского округа, патриотическое, нравственное и трудовое воспитание молодежи Александр Дегтярь вручил озерским ветеранам Почетные грамоты и благодарственные письма президиума областного Совета ветеранов.

От имени исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» старшее поколение жителей округа со знаменательной датой поздравил заместитель председателя профсоюзного комитета ФГУП «ПО «Маяк» Олег Биюшкин. Он поднялся на сцену вместе с председателем Совета ветеранов «Маяка» Геннадием Завгородним и председателем местного отделения ДОСААФ России Антоном Чучалиным. Многие годы эти общественные объединения плодотворно сотрудничают друг с другом, проводят совместные мероприятия, вместе отмечают все значимые даты в праздничном календаре.

Отметить полувековой юбилей к с своим друзьям и единомышленникам приехали представители ветеранских объединений из Кыштыма, Касли и Аргаяша. В подарок озерскому Совету ветеранов они передали поздравительные адреса, подарки и самые тёплые искренние пожелания.

Справочно:

Начало ветеранской деятельности в Озерске было заложено в 1972 году комитетом по работе с офицерским составом при городском комиссариате. Тогда пенсионеры в городе-это большая редкость. Все были молодыми. Комитет возглавил работник «Маяка» Валентин Иванович Рябов. Совет пенсионеров войны и труда был создан им в 1987 году городским комитетом партии, Первым председателем совета стал ветеран ЮУС Саранских Алексадр Филипович.

В последующие годы организацию возглавляли: военный врач – хирург Цивцивадзе Анна Гавриловна, участник войны Радченко Трофим Евдокимович, Рахманкулова Раиса Иосифовна. С 2009 года по настоящее время во главе Совета ветеранов округа стоит ветеран ФГУП «ПО «Маяк», ветеран труда, Почетный гражданин города, сын погибшего в битве за Москву – Иван Иванович Гашев.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53161/