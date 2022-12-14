Второй год подряд озерские мальчишки одерживают победу в финале престижного футбольного турнира.

13-14 декабря в Челябинске прошли игры областного финала Кубка «Новатэк» в самой младшей возрастной группе (мальчики 2013-2014 гг. рождения).

Как победителю дивизиона это право, среди восьми финалистов, было предоставлено и команде спортивного клуба «Арго» школы №25 г. Озерска.

7-8 место: Козыревская СОШ – Кыштым (3-1)

5-6 место: Остраленковская СОШ – Южноуральск (2-6).

14 декабря состоялись полуфиналы и финалы.

Нашим мальчишкам в полуфинале удалось, не без труда, обыграть команду г. Магнитогорска со счетом 2-0.

Правильно выбранная тактика, полная самоотдача наших игроков на каждом участке поля привели ребят к победе. Матч закончился с минимальным счетом 1-0 в пользу команды «Арго».

Второй год подряд в самой младшей возрастной категории озерские мальчишки одерживают победу в финале престижного областного турнира.

Информация и фото СОШ №25.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53219/