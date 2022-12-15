Полиция Озерска: мошенники продолжают обманывать озерчан!

С 1 декабря в Челябинской области стартовала профилактическая акция «Останови мошенника», цель которой — противодействие телефонным мошенникам. Жителей информируют о распространенных схемах обмана. Тревожная статистика: только за ноябрь 2022 года южноуральцы перевели аферистам более миллиарда рублей (!), выявлено 8851 преступление, связанное с дистанционным хищением денег. Начальник УМВД по г.Озерску, полковник полиции Кирилл Сергеевич Черепенькин снова в студии УКС-ТВ и снова настоятельно рекомендует озерчанам быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников!