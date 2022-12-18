В Озерске открылась персональная выставка Любови Корепановой «Fantasia in quattro» (Фантазия в 4-х частях).

18 декабря в выставочном зале библиотеки состоялось открытие персональной выставки Любови Корепановой "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях).

На выставке представлены живопись и картины в стиле пэчворк.

Любовь Корепанова родилась в Озёрске в семье художника Павла Грудина. После окончания Озёрского колледжа искусств переехала в Снежинск, где живет и работает преподавателем по классу фортепиано в Детской музыкальной школе им. Чайковского.

Закончила Новосибирскую консерваторию, долгое время выступала сольно как пианистка. Но увлечение творчеством в жизни Любови присутствовало всегда. Помимо преподавания она занимается оформительской деятельностью в музыкально школе. А с 2007 года начала участвовать в фестивалях лоскутного шитья в городах Владимир и Суздаль.

- Музыка дает мне вдохновение для создания художественных работ, а живопись дает дополнительную возможность для самовыражения. Считаю себя счастливым человеком, - говорит Любовь.

Выставка продлится до 5 февраля. Справки по тел. 2-30-78

График работы: будние дни - с 09:00 до 19:00, сб - выходной, вс - с 10:00 до 18:00.

Информация ЦГБ.

Фотографии Владимира Чиркова, Александра Дербнева.