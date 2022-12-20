В преддверии Нового года над Челябинской областью пролетят метеоры.

Пик действия метеорного потока Урсиды приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, – ожидается до 10 метеоров в час.

Метеорный поток Урсиды действует ежегодно с 17 по 27 декабря. Скорость метеоров около 32 км/с.

«Урсиды можно наблюдать только в Северном полушарии, в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor – лат.), по которой и назван поток», – прокомментировали в Московском планетарии.

Родоначальницей этого метеорного потока является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle).

Успешно наблюдать «падающие звезды» можно при максимально безоблачном небе.

Специалисты говорят, что условия наблюдения Урсид в 2022 году благоприятны. При ясной погоде ожидается до 10 метеоров в час. Луна стремится к новолунию (23 декабря) и не помешает в наблюдении метеоров.

https://dostup1.ru/society/V-preddverii-Novogo-goda-nad-Chelyabinskoy-oblastyu-proletyat-meteory_157406.html