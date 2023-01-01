Южноуральцам рекомендовали не пользоваться автомобилем 2 и 3 января.

3-го января в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные снегопады, метели, местами порывы ветра до 18 м/с – в результате чего на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

В связи с этим в Миндортрансе региона автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными, а также рекомендовали воздержаться от поездок на дальние расстояния в связи с неблагоприятными погодными условиями и плохой видимостью.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса 8 (351) 237-88-92.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-rekomendovali-ne-polzovatsya-avtomobilem-2-i-3-yanvarya_157805.html