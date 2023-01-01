Южноуральцы смогут увидеть самое большое Солнце в 2023 году.

В январе 2023 года Земля пройдет через ближайшую к Солнцу точку своей орбиты — расстояние между космическими телами составит около 147 млн километров.

Земля окажется на минимальном расстоянии от Солнца 4 января — это позволит наблюдать самый большой солнечный диск в 2023 году.

«Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км», — говорится на сайте Московского планетария.

Противоположное астрономическое событие происходит в начале июля, его именуют афелием — в этом случае речь идет о наиболее удаленном положении. В 2023 году Земля будет проходить эту точку 7 июля в 02:06 по московскому времени — в это время планета окажется на расстоянии свыше 152 млн километров от Солнца.

При этом специалисты планетария подчеркивают, что различие между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия на глаз неощутимо — дело в том, что размер меняется плавно в течение полугода. Однако если их сравнить — то на 3% больше.

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области также смогут увидеть первый новогодний звездопад — в ночь на 4 января ожидается пик метеорного потока Квадрантиды.

https://www.cheltv.ru/zhiteli-chelyabinska-smogut-uvidet-2/