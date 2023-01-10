Об организации крещенского купания в Озерске.

В связи с празднованием православного праздника Крещение Господне администрацией Озерского городского округа определено место омовения и условия безопасного проведения массового мероприятия на озере Иртяш.

Для совершения крещенского купания будет сделана и оборудована прорубь в 150 метрах на северо-восток от КРЦ «Айвенго». Прямо на льду будут установлены отапливаемые палатки, проведено освещение, организовано дежурство служб спасения и полицейских патрулей, при необходимости обеспечена медицинская помощь.

Контролировать ситуацию в районе массового скопления людей муниципальные спасатели будут с 20:00 часов 18.01.2023 до 02:00 часов 19.01.2023.

Накануне на месте организации купели специалисты проведут замеры толщины льда. Традиционно выезд на поверхность Иртяш автомобильного транспорта будет запрещен.

Известно, что после Божественной литургии в Храме Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей, благочинный Озёрско-Кыштымского округа Челябинской епархии о. Димитрий Шорин совершит чин Великого освящения воды в озере Иртяш.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53457/