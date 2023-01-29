«ИКаРёнок — сезон 2023»: озерские дети с дошкольного возраста приобщаются к техническому творчеству.

28 января на базе детского сада «Семицветик» прошел муниципальный этап Всероссийского профориентационного технологического конкурса «Инженерные Кадры России» - «ИКаРёнок - сезон 2023».

Цель конкурса: приобщение детей дошкольного возраста к техническому творчеству, создание условий для самореализации и развития талантов обучающихся, соответствующих приоритетам научно-технического развития Российской Федерации.

Тема творческих проектов: «Мобильность проекта в объекте». В создании творческого проекта необходимо было взять за основу предмет, отражающий специфику работы профессии.

Конкурс проходил в 2 этапа: заочный и очный.

На заочном этапе команды должны были представить:

- паспорт проекта;

- информацию о том, как знакомились с предприятием;

- защиту творческого проекта (видеозащита).

На очном этапе участникам соревнований предстояло пройти четыре испытания:

- построить «Машину Голдберга»;

- разгадать ребус и представить ответ, собрав модель из конструктора We Do;

- сделать из Лего постройку, которая зашифрована в «Матрице»;

- защитить проект, представленный для этого технологического конкурса.

В состязаниях приняли участие команды, состоящие из детей и их родителей из детских садов №1,8,15,27,54.

Команда детского сада №1 «Мы б в кондитеры пошли» для повышения имиджа профессии – кондитер в своем проекте придумали и воплотили в механическую реальность наикрасивейший рекламный торт. «Новаторы» из детского сада №8 решили облегчить труд поваров своего детского сада и создали «Умную варочную полку – плиту». «Юные экологи» детского сада №27 построили «Эко-типографию» и модернизировали её с учетом экологической обстановки в мире. В проекте детского сада №54 «Стройка будущего» команда представила многофункциональных роботов, с помощью которых, по их мнению, станет возможным возведение уникальных сооружений в экстремальных условиях, а дети и взрослые детского сада №15 «Искорки добра» отразили самую милосердную работу в мире – волонтер, чем способствовали воспитанию добра и любви к животным, и в свою очередь решили помочь, облегчив труд волонтеров автоматизированной кормушкой для животных.

Все этапы конкурсных соревнований оценивало компетентное жюри.

Пока жюри подсчитывало баллы и определяли победителя, родители из бросового материала изготовили «Роботы-сюрпризы» в подарок своим детям – участникам конкурса.

По итогам технологического конкурса лучшими стали:

1 место - команда детского сада №54

2 место – команда детского сада №27

3 место - команда детского сада №15.

Члены этих команд получили Дипломы, а дети из команд детских садов №1 и №8 - Сертификаты участников. Родителям и руководителям команд были вручены благодарственные письма.

Подарки были предоставлены организаторами конкурса МБДОУ ЦРР ДС №15 и ФГУП "ПО"Маяк".

В течение всех соревнований в «Семицветике» царила атмосфера творчества, добра и радости.

Справочно: 28 января во всем мире отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов. Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом «конструктор» стало «Лего». И этот праздник носит название «Международный День «Лего».

Источник: http://gorono-ozersk.ru