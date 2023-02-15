12 февраля произошло ДТП с участием ребенка.

12 февраля 2023 года, в 14 часов 10 минут, в г. Озерск на 2-ом км. шоссе Кыштымское, водитель, управляя автомобилем «Хендэ Крета», не выбрал безопасной скорости движения и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Лада Веста».

В результате данного дорожно – транспортного происшествия ранения получиладевочка 13 лет, которая находилась на заднем пассажирском сиденье в автомобиле «Лада Веста», пристегнутая ремнем безопасности. Назначено амбулаторное лечение.

С начала 2023 года на территории Озерского городского округа в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 3 несовершеннолетних пассажира.Основные причины этих дорожно-транспортных происшествий – не предоставление преимущества движения и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

От получения серьезных травм юных участников дорожного движения спасло то, что они все были пристегнуты ремнями безопасности.

Ремень безопасности – один из основных элементов пассивной безопасности любого автомобиля, который обеспечивает фиксацию водителя и пассажиров в транспортном средстве. Так, при лобовом столкновении, не пристёгнутый пассажир или водитель разбивает головой лобовое стекло или, что хуже, еще и вылетает через него на дорогу. Удар о лобовое стекло или руль может вести к сотрясению мозга или другим неприятным последствиям. При боковых столкновениях ремень не позволит удариться о боковые стекла или переместиться в другую часть салона, а также покалечить других людей, находящихся в транспортном средстве.

Госавтоинспекция обращается к водителям и пассажирам транспортных средств! Пристегнитесь!!! Потратив лишние 5 секунд перед поездкой, Вы спасете себе жизнь!

Также Госавтоинспекция Озерска снова призывает участников дорожного движения учитывать погодные условия и не пренебрегать требованиям дорожных знаков. Будьте внимательными. Берегите себя и своих близких!

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко