Озерскгаз предупреждает: осторожно, мошенники!

Уважаемые жители Озёрского городского округа,

доводим до вашего сведения, что проверкой технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов могут заниматься только специализированные организации с лицензией МЧС, а ООО «Озёрскгаз» не имеет к таким проверкам никакого отношения.

Следует пояснить, что в ООО «Озёрскгаз» лично обратился пожилой и бдительный житель Озёрска. Пока он находился дома после ночной смены, его супруга впустила в дом горе-специалистов, которые рассказали ей о том, что «дом очень сильно «загазован», и что они срочно должны произвести прочистку вентиляционных каналов во всех квартирах дома, потому что в России за последние два месяца произошло несколько взрывов бытового газа в многоквартирных домах. К разговору с «экспертами» присоединился муж. Они попросили у него стремянку, удлинитель, чтобы подключить чудо-дрель с «ёршиком». Затем работники новоиспечённой вентиляционной службы подключили свою чудо-дрель к удлинителю хозяина квартиры, взгромоздились на стремянку этого же хозяина, сняли вентиляционную решётку, произвели ряд сомнительных манипуляций, в завершение обработали вентиляционную решётку чудо-спреем.

Закончив работу, предприниматели предложили оформить договор, за услугу запросили 3990 рублей. С точки зрения гражданского законодательства недобросовестные предприниматели оказали услугу, а граждане согласились. Но эти дельцы могут оказаться мошенниками.

Жители Озерска предоставили в распоряжение ООО «Озёрскгаз» копии документов, которые подписала доверчивая пенсионерка. ИНН предпринимателя, от имени которого действовали указанные лица, принадлежит лицу, зарегистрированному в Оренбургской области. На печати организации, которая имеет признаки фальсификации, указано название «Вентиляционная служба» (г. Екатеринбург).

Ещё раз доводим до сведения жителей Озерского городского округа, что проверкой технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов могут заниматься только специализированные организации с лицензией МЧС, а ООО «Озёрскгаз» не имеет к таким проверкам никакого отношения.

Уважаемые жители, просим вас предупредить своих пожилых родственников и знакомых об этой ситуации. Не стоит поддаваться на уловки мошенников. Пожалуйста, будьте бдительны.

Информация ООО "Озерскгаз".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54031/