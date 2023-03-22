В южноуральских школах запретили общаться в Telegram, WhatsApp и Viber.

В южноуральских школах запретили общаться в иностранных мессенджерах – в число запрещенных приложений для переписки родителей, учителей и школьников вошли, в том числе, Telegram, WhatsApp и Viber.

Запрет на использование иностранных мессенджеров связан со вступлением в силу с 1 марта изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфомации». Помимо упомянутых, в число запрещенных приложений для переписки вошли Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema и WeChat.

Во избежание утечки конфиденциальной информации Министерство образования и науки рекомендует всем учителям и школьникам перейти в учебный профиль «Сферум» – к платформе подключены все школы области.

«Для системы образования в России разработана своя платформа "Сферум", которая имеет личный мессенджер. Сейчас он развивается и становится не только удобным, но и многофункциональным. Помимо этого, он связан с системой "Сетевой город". Открыв электронный журнал или дневник, можно зайти в учебный профиль "Сферум" в VK Мессенджере. В таком едином безопасном пространстве учителя, ученики и их родители могут общаться в чатах, совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами», – сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

При этом мобильные номера в приложении скрыты, а данные профилей недоступны для других пользователей ВКонтакте.

Добавим, в личных целях популярные мессенджеры по-прежнему можно использовать свободно.

https://dostup1.ru/society/V-yuzhnouralskih-shkolah-zapretili-obschatsya-v-Telegram-WhatsApp-i-Viber_160857.html