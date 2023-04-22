Учащиеся Лицея №23 стали призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

С 17 по 23 апреля 2023 г. в г. Саранске проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии.

В Олимпиаде приняли участие 297 обучающихся из 80 регионов Российской Федерации.

Заключительный этап состоял из двух туров индивидуальных состязаний участников (письменного и практического). В письменном туре ребята выполняли тестовые задания - сложные, охватывающие множество вопросов на разные темы по всем разделам биологии. В практическом туре участники выполняли задания в разных тематических кабинетах.

Второй год подряд Озёрский городской округ достойно представляют обучающиеся МБОУ «Лицей №23» Чистова Дарья и Щербакова Анна. И вновь они стали призёрами заключительного этапа самой рейтинговой олимпиады.

Мы поздравляем девушек с прекрасным результатом и гордимся ими, восхищаемся их талантом и усердием, благодарим за волю к победе и веру в успех. Поздравляем родителей, чья ежедневная кропотливая помощь способствовала становлению талантов их детей.

И, конечно, выражаем искреннюю благодарность педагогу-наставнику Моргун Наталье Михайловне. Ведь основа успешности ее обучающихся – это знания, терпение и любовь к своему делу.

Информация Управления образования.