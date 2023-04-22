Наблюдательный совет Росатома утвердил назначение Андрея Порошина генеральным директором «Маяка».

Наблюдательный совет Росатома утвердил назначение Андрея Порошина генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк».

С сентября 2022 года Андрей Порошин исполнял обязанности руководителя градообразующего предприятия Озерска. После проведения всех необходимых согласующих процедур его кандидатура была коллегиально утверждена на очном заседании наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом».

Для справки:

Андрей Владимирович родился в Озерске 9 апреля 1978 года. В 2001 году окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Математика, прикладная математика», в 2002 году – Московский инженерно-физический институт (государственный университет) по программе «Экономика и управление на предприятии». Андрей Порошин имеет более чем 20-летний опыт работы в атомной отрасли. Трудовую деятельность на ПО «Маяк» начал в 2001 году на заводе химического производства, где дорос до заместителя главного инженера по производству. В 2009 году Андрей Порошин был переведен на должность заместителя директора по экономике и финансам предприятия, затем назначен главным экономистом. С 2015 года продолжил работу в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам. С сентября 2022 года исполнял обязанности генерального директора предприятия.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/nablyudatelnyy_sovet_rosatoma_utverdil_naznachenie_andreya_poroshina_generalnym_direktorom_mayaka/