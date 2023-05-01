Дорогой добра: в Озерске реализуется инклюзивный проект «Мир на ладошке».

Третий год в рамках духовно-просветительской программы «Росток» в Озерске реализуется инклюзивный проект «Мир на ладошке», объединивший творческую команду детей из общественной организации «Наши дети» и театр кукол «Золотой петушок».

Еженедельные театральные занятия, погружение в актерскую атмосферу дают свои результаты. Постоянные упражнения на развитие речевого аппарата, мелкой моторики – важная составляющая каждой встречи с участниками проекта, но есть и свои «изюминки». Дети пробуют себя в роли режиссеров, когда надо театрализовать стихотворение. Проявляют фантазию, озвучивая за кадром небольшие тексты. В День космонавтики – запускали маленькие космические корабли. Игра - очень полезная для развития легких. Тренинги, мастер-классы приносят несомненную пользу, развивая воображение и творческие способности ребят.

Работать над пластикой рук и речевым аппаратом детям приходится также серьезно, как это делается в театральных ВУЗах. В основе занятий лежит система обучения актеров-кукольников.

Очень стараются наши дети. По словам Елены, мамочки одного из участников проекта:

- Сын преодолел страх общения с незнакомыми людьми, раскрылся, научился лучше выражать свои мысли, выстраивать диалог, повторять ранее очень сложные для него моторные движения за педагогами и другими детками, но самое главное, сам(!) со сцены начал показывать миниатюры. Это стало настоящим прорывом в его развитии и социализации.

В проекте создано уникальное пространство, где наших особенных деток принимают и вдохновляют на творчество. Это даёт потрясающие результаты!

В прошлом году был поставлен спектакль «Время добрых дел». Постановочная команда спектакля - художественный руководитель и автор инсценировки Ольга Стебунова, режиссёр-постановщик – Дмитрий Ерохин, композитор Эдуард Глейзер, участники инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанники Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета, учащиеся Детской музыкальной школы № 1, актёры театра кукол Алёна Захарчук, Владимир Паршин, Регина Филимонцева, Игорь Филимонцев.

Премьера с большим успехом прошла в Челябинске и Первоуральске. В апреле третий раз с триумфом спектакль был показан на родной сцене Озерского театра кукол.

Сюжет спектакля прост, но очень поучителен. Жизнь пройти, не поле перейти. Каждого ждет много проблем и препятствий, которые порой не в силах преодолеть один человек. Вряд ли поможет дорогу домой найти волшебный фонарь. А вот рука друга, человеческое участие - творят чудеса.

Спектакль смотрится на одном дыхании. Маленькие артисты с таким пониманием проживают свои роли, что порой забываешь обо всем. Вместе с ними путешествуешь в стране снов, спасаешься от зловредного Брундуляка. Ищешь путь домой. Финал, как и положено в добрых сказках счастливый.

Громкие аплодисменты звучали на протяжении всего спектакля. Музыкальные и хореографические фрагменты, волшебные, светящиеся декорации завораживали и погружали в сказку, от которой порой захватывало дух.

Мнение зрителей о волшебной истории, созданной дружным творческим коллективом:

- Какие потрясающие дети!!! Покорили и главные актёры (низкий поклон «Нашим детям», их родителям, Дмитрию Ерохину), и дети-музыканты! ДМШ №1, вы - лучшие!!!

- Потрясающая постановка, высококлассная работа профессионалов-актёров. Всё-на высоте!!! СПАСИБО!

- Очень-очень понравился спектакль! Какие талантливые дети! Огромное спасибо организаторам и педагогам. Надеемся на продолжение и новые проекты!

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова.

Информация театра кукол «Золотой петушок».