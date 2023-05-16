Где ждут жителей округа, чтобы оказать помощь в онлайн-голосовании за объекты благоустройства-2024.

Уважаемые жители округа!

Приглашаем вас принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства -2024. Давайте вместе выберем, какие общественные территории в нашем округе прежде всего нуждаются в обновлении.

Если вам нужна помощь волонтеров в процессе онлайн-голосования, вы можете обратиться в ЦКДМ «Мир» по адресу: ул. Свердлова, 42 (с 09:00 до 17 :00 часов) или в информационный центр ПО «Маяк» по адресу: пр. Ленина, 32-а (с 14:00 до 17:00 часов). При себе необходимо иметь сотовый телефон.

Перечень общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2024 году http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54663/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54673/