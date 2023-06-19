Состоялось торжественное награждение работников и ветеранов производственного объединения «Маяк».

Правительственные и отраслевые награды вручали генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев поздравил работников с юбилеем предприятия и выразил благодарность ветеранам отрасли:

– Дорогие ветераны, спасибо вам огромное и за титанический труд, и за науку, которую вы дали нашему поколению, за любовь и преданность предприятию, атомной отрасли и нашей стране. Ваше рукопожатие отделяет нас от тех людей, с которыми вам удалось работать. Здесь, на этой земле, трудились Курчатов, Ванников, Славский, Музруков и многие другие.

Алексей Лихачев вручил работникам предприятия почетную грамоту Правительства РФ, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За заслуги в освоении атомной энергии», благодарность Президента РФ. Также сотрудники комбината отмечены почетным званием «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» и знаками отличия госкорпорации «Росатом».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов ПО «Маяк» с юбилеем предприятия и вручил областные награды.

– Сегодня ПО «Маяк» остается флагманом атомной отрасли, обеспечивает безопасность, надежно выполняет государственный оборонный заказ, играет важную роль в развитии мирного атома, – отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что сейчас сотрудники комбината работают с прорывными научными проектами в области атомной энергетики, пожелал успехов в достижении всех поставленных государством задач.

Вместе с ростом предприятия развивается и город Озерск. Открылся уникальный ледовый дворец «Высота», ремонтируются дороги. В этом году финансирование дорожной отрасли в городе по решению губернатора будет увеличено вдвое. Также идут работы в сфере ЖКХ и благоустройства, планируется развитие здравоохранения.

Глава региона наградил сотрудников ПО «Маяк» почетными званиями «Заслуженный работник промышленности Челябинской области», вручил благодарности и почетные грамоты губернатора Челябинской области.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев отметил значимость работы предприятия для Уральского федерального округа в своем поздравлении, которое направил в адрес генерального директора ПО «Маяк» Андрея Порошина.

– Первенец атомной промышленности страны ПО «Маяк» – один из ярких символов ядерной энергетики Советского Союза и современной России, неотъемлемая часть Урала, его истории, трудовых подвигов и научных открытий. Менялись эпохи, внешняя и внутренняя ситуация в мире и стране, однако неизменными оставались трудолюбие, жажда знаний и смелость работников «Маяка». Эти качества в полной мере присущи как создателям комбината, так и специалистам, которые работают на предприятии в наши дни, – подчеркнул полпред.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54947/

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