Жительница Озерска установила приложение, чтобы аннулировать кредит, но лишилась около 350 тысяч рублей.

Жительница Озерска столкнулась с телефонным мошенничеством — злоумышленники ввели женщину в заблуждение и заставили скачать приложение, с помощью которого одобрили на неё кредит в 300 тысяч рублей. Деньги перевели на чужой счёт.

Неизвестные звонили потерпевшей с разных номеров на мессенждер, представлялись сотрудниками кредитной организации и интересовались, оформляла ли она ранее кредит. В ходе разговора женщина на все вопросы отвечала отрицательно, затем с ней связался якобы начальник отдела безопасности, и объяснил, что необходимо установить приложение, чтобы аннулировать заявку на получение кредита.

Потерпевшая выполняла все указания, но позже заметила, что на экране телефона действия происходят сами по себе, при этом у самой женщины доступ к управлению отсутствовал. Она незамедлительно отправилась в банк, где сотрудник объяснил, что ее обманули мошенники.

Через установленную программу удаленного доступа к телефону озерчанки, мошенники похитили 300 тысяч рублей кредита, который ранее был одобрен ими и 26500 рублей, накопленных на счету заявительницы. Общая сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Сотрудники полиции напоминают, что ни один сотрудник банка не потребует от вас:

- установить приложения на телефон;

- продиктовать код из смс-сообщений;

- пройти по присылаемым ссылкам;

- продиктовать номер карты.

Обратите внимание, что в любом случае настоящие сотрудники банка не будут решать проблему по телефону, не предложат вам перевести оформленный кредит на сторонний номер телефона или счет, равно как и не предложат вам оказать содействие в разоблачении мошенников.