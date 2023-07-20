14-го августа в Озерске стартует любительский Турнир по женскому мини-футболу!

Хочешь весело провести время и сделать обычный будний вечер спортивным?
Предлагаем собрать женскую команду из 5 человек и заявиться на Турнир!
Возраст от 9 до 59 лет! Играем 5Х5, запасные игроки – по желанию!
Внимание! Команды могут быть смешанными: самым юным игрокам могут прийти на подмогу более опытные!
Место проведения: газон 25 школы.
Призы и подарки от спонсоров.
Информационный спонсор мероприятия – портал Озерск.ру и УКС-ТВ.
Есть вопросы по мероприятию?
Во всем поможет и подскажет организатор Мила Рахимова +7(908)706-00-69.
Вступай в группу: https://vk.com/football742023