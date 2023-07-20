14-го августа в Озерске стартует любительский Турнир по женскому мини-футболу!

Хочешь весело провести время и сделать обычный будний вечер спортивным?

Предлагаем собрать женскую команду из 5 человек и заявиться на Турнир!

Возраст от 9 до 59 лет! Играем 5Х5, запасные игроки – по желанию!

Внимание! Команды могут быть смешанными: самым юным игрокам могут прийти на подмогу более опытные!

Место проведения: газон 25 школы.

Призы и подарки от спонсоров.

Информационный спонсор мероприятия – портал Озерск.ру и УКС-ТВ.

Есть вопросы по мероприятию?

Во всем поможет и подскажет организатор Мила Рахимова +7(908)706-00-69.

Вступай в группу: https://vk.com/football742023