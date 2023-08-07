Озерские ветераны-наставники приехали к «Отважным».

На протяжении всего лета в детских оздоровительных лагерях проходят встречи наставников-ветеранов с детьми. Совет ветеранов Озерского городского округа организует их в рамках реализации проекта «Наставничество как эффективный инструмент профессионального роста», получившего поддержку Фонда гражданских инициатив Южного Урала Губернатора Челябинской области.

В августе четыре отряда третьей смены ДОЛ «Отважных» встретились с Альбиной Валерьевной Бочковой и Багаутдиновым Сами Равильевичем.

Альбина Валерьевна Бочкова - почетный гражданин Озерска, ветеран управления образования, Заслуженный учитель РСФСР. Ее общий педагогический стаж составляет 48 лет (46 из них Альбина Валерьевна проработала в школе №23). Она – историк, создатель школьного музея, первооткрыватель в городе Международной творческой интеллектуальной игры «Одиссея разума», автор книги об истории создания «Вечного огня» в Озерске.

Багаутдинов Сами Равильевич - ветеран ПО «Маяк», где трудился аппаратчиком на реакторном заводе, в настоящее время является председателем гражданско-патриотической комиссии Совета ветеранов Озерского городского округа.

В ходе встречи Альбина Валерьевна рассказала ребятам о своем профессиональном пути, об особенностях учительского труда. Глубоко тронула ребят информация о Великой Отечественной войне, о трагических событиях той поры, об ужасах фашизма.

Сами Равильевич объяснил ребятам суть профессии «Рабочий», рассказал об истории реакторного завода, о традициях коллектива ПО «Маяк», о важных вехах развития производства. Ветеран напомнил ребятам, насколько важно ответственно относиться к производственным поручениям и заданиям, и как взаимопомощь и дружба помогают не только в работе, но и в жизни.

Информация и фото организационного отдела аппарата Собрания депутатов.